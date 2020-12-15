وفود أعيان ورفلة وقبائل الشرق والمقارحة تتوصل لإتفاق ينهي القتال في سبها

أخبار ليبيا24

قال رئيس المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة الشيخ محمد البرغوثي لوكالة أخبار ليبيا24، إن وفد المجلس الإجتماعي توصل لإتفاق مصالحة بين العائلات المتناحرة من بيت الوملة بقبيلة القذاذفة في سبها، موضحا أن الاتفاق أنهى سنوات من الاقتتال بين العائلتين.

وأكد البرغوثي أن الاتفاق شمل تنازل العائلتين عن القتلى والجرحى والأضرار المادية، وخروج بعض الأُسر من سبها والجنوب، وإزالة السواتر الترابية وفتح الطرق وإعادة الحياة للشوارع التي كانت مغلقة في فترات الإشتباك بين العائلتين، مبينا أن اللجنة ستواصل متابعة تنفيذ بنود الإتفاق بشكل مباشر.

وأضاف أن جهود المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة توحدت مع جهود وفد قبائل وأعيان الشرق وقبائل المقارحة، الذين عملوا جميعا على معالجة الملفات الشائكة بين العائلتين، مبينا أن الطرفين وافقا على بنود الإتفاق ووقع عليها ممثلون عنهما وشرعا في عملية التنفيذ.

يُذْكر أن وفود من قبائل ورفلة والمنطقة الشرقية قدمت إلى سبها منذ اسبوعين للمساهمة في فض النزاع بين عائلتي الدواقل والجطلاوية الذي اندلع بحي المهدية بعد مقتل أحد أعيان العائلتين عبدالسلام الشارف.