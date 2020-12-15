غوتيريش يقترح مبعوثا جديدا لليبيا

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قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يبعث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى مجلس الأمن بشأن رغبته في تعيين المنسق الأممي الحالي لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، الذي لازال شاغرًا منذ استقالة المبعوث السابق، غسان سلامة، في مارس الماضي.

وجرى العرف أن يحصل الأمين العام على موافقة أعضاء مجلس الأمن، قبل أن يعلن أسماء رؤساء البعثات الأممية والممثلين الخاصين له.

وفي سبتمبر قرر مجلس الأمن الدولي تقسيم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتعيين ممثل خاص لتنفيذ العملية السياسية والمفاوضات الدولية، ومنسق منفصل للقيام بالأنشطة اليومية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.