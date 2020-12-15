«العباني»: طبخة ستيفاني وليامز بنكهة لجنة الـ75 لن تنضج

أكد محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب الليبي، يترنح تحت وطأة ضربات أعضائه، مشيرا إلى أن من حضر في لقاء غدامس فهو نائب، ومن حضر في بنغازي هو أيضاً نائب.

وقال العباني، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الاجتماع الذي تم في مدينة بنغازي وبدعوة من رئيسه وبجدول أعماله، يأتي في إطار إفساد رئيس مجلس النواب لمساعي الراغبين في اختطاف البرلمان”.

وأضاف “يحاولون اختطاف البرلمان من خلال ما يستهدفه الإخوان بالإطاحة بالسيد عقيلة صالح، من خلال تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014م”.

وتابع “بمثل هذه الاجتماعات يصبح المستشار عقيلة في منأى عن الإطاحة به، أما فيما يتعلق بالحوار، فإن طبخة ستيفاني وليامز بنكهة لجنة الـ75 سوف لن تنضج”.

وواصل عضو مجلس النواب “ستضطر وليامز بتمرير ما أعدته من وريقات، ستخرجها من حقيبة يدها، فالإرادة إرادتها، وليست إرادة الشعب الليبي”.