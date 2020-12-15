مناظرة حول تولي المناصب الإدارية المحلية بسبها

أخبار ليبيا24

شهدت قاعة المسرح الشعبي بسبها فعاليات مناظرة قدمتها منظمة شغف للحوار والعمل الإنساني والمناظرة، شارك فيها عدد من نشطاء المجتمع المدني بالمدينة، وعدد من المهتمين بمجال المناظرة.

وقال رئيس منظمة شغف للحوار والعمل الإنساني والمناظرة عبدالرحيم عبدالعزيز لأخبار ليبيا24، إن المناظرة جرت حول مقولة الوساطة ودورها في تولي المناصب القيادية، وهدفت لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية وأيضا تعزيز اهتمامهم بالقضايا العامة السياسية والإدارية.

وأوضح عبدالعزيز أن هذه المناظرة جرت بدون جمهور، بسبب الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، وحرص نادي المناظرة على منع الازدحام، مشيرا إلى أن النادي يسعى لتنظيم مناظرات في الفترة المقبلة حول مواضيع مختلفة في ليبيا على الصعيد المحلي وخاصة في سبها.