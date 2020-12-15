الأرصاد تتوقع استقرار الطقس خلال الأيام المقبلة

أخبار ليبيا24

تتوقع إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد الأحوال الجوية ليبيا خلال بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس استقرارا على أغلب المناطق.

ولفتت الأرصاد إلى أن هناك فرصة لاستمرار سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم.

وأوضحت، أن من المنطقة الممتدة من رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، ستكون السماء قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت.

والرياح في تلك المنطقة جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

أما درجات الحرارة القصوى؛ فتتراوح ما بين (17-20) مئوية، وما بين (13-15) مئوية على المرتفعات الجبلية.

وفي منطقة الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومراده؛ فإن الطقس يشهد تكاثر للسحب هذا اليوم مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر حتى طبرق، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (16 -21) مئوية، ولا تتجاوز (13) مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.