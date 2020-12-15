تركيا : لايمكن إتخاذ أي خطوة في ليبيا بدوننا أو رغمًا عنا

لببيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أنه من غير الممكن اتخاذ أي خطوات في لببيا بدون تركيا أو رغمًا عنها ، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأناضول الرسمية للأنباء .

وكان وزير الخارجية التركي يعلق مساء الأمس على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بسبب منظومة الصواريخ الروسية وزعم أن ” تركيا تلوي الأذرع التي تواجهها شرقي المتوسط ” .

وقال : ” سياستنا الخارجية الفاعلة جعلت من غير الممكن اتخاذ خطوات في ملفات مثل سوريا وليبيا وشرق المتوسط والقوقاز وأفغانستان والعراق بدون تركيا أو رغما عنها ” .

وزعم الوزير التركي أن بلاده ” كانت مع الحوار وستواصل ذلك، وسعت لحماية مصالحها وحققت أيضا السلام والعدل في الميدان ” في إشارة منه لميادين قتال مثل سوريا وليبيا وأذربيجان وبقية بؤر التوتر التي تتهم بلاده بحشر أنفها فيها .

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل ديمير وعدد من الأفراد على خلفية اقتناء تركيا لمنظومة S400 الروسية التي أكدت واشنطن تشكيلها خطرًا عليها داعية أنقرة للتراجع قبل مزيد من العقوبات .

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية