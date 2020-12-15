ويليامز: الوقت ليس في صالح الليبيين ولا بد من توحيد المصرف المركزي

ليبيا- عقدت المبعوث الأممية بالإنابة “ستيفاني وليامز” الإثنين اجتماعا فنيا في في مدينة جنيف السويسرية حول إدخال إصلاحات هامة وملحة في اقتصاد ليبيا.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن البعثة تابعته صيحفة المرصد ضم الاجتماع ممثلين عن فرعي المصرف المركزي ووزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط فضلا عن أعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية وتم تكريسه لمناقشة إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية بالإضافة إلى تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات.

وبحسب البيان يأتي هذا الاجتماع عقب حدوث عدة تطورات واعدة بما فيها استئناف إنتاج النفط بشكل كامل بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط فيما يجري التحفظ على الإيرادات التي تحصلت عليها المؤسسة حتى الآن ريثما يتم إحراز مزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة.

ونقل البيان عن المشاركين ترحيبهم الواسع بقرار مجلس إدارة المصرف المركزي الداعي إلى عقد اجتماع للمجلس هذا الأسبوع يُتوقع منه أن يتناول توحيد سعر الصرف مؤكدا أن توحيد المؤسسات المالية يمثل أمرا حاسما لنجاح الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وأضاف البيان أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تواصل تيسير عمليتي المراجعة المراجعة المالية الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي التي وصلت إلى منتصف الطريق تقريبا واصفا إياها بالعملية الحيوية الهادفة إلى تيسير إعادة توحيد المصرف ووضع آليات وطنية للمساءلة بشكل كامل.

وتطرق البيان لما قالته “ويليامز” للحضور وهو:”آمل بصدق أن يتم التوصل في اليومين المقبلين لاتفاق على أهداف ملموسة بشأن قضايا إصلاح العملة وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية وكذلك بشأن جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات”.

وأضافت بالقول:”الوقت ليس في صالحكم نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة وحسم وأنا أعول عليكم في اتخاذ هذه الخطوات الهامة في اليومين المقبلين.”

هذا وشارك في رئاسة الاجتماع مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا والمنبثقة عن عملية برلين وحضره ممثلون عن البنك الدولي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية