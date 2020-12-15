إسبانيا تطلع على جاهزية مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاقات المقبلة

ليبيا- بحث رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح مع السفير الإسباني في ليبيا “فرانسيسكو خافيير” الاستعدادات الجارية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمفوضية الإثنين تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن اللقاء الذي جرى في مقر المفوضية يأتي في إطار الدعم المقدم من قبل المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا والمؤمل أن يتكلل بنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر من العام 2021.

وأضاف البيان أن مستوى جاهزية المفوضية لإجراء هذه الانتخابات وبحث ما يمكن تقديمه من دعم وخبرات ساندة في مجال إدارة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية كانا أيضا محل مناقشة السائح و”خافيير” ناقلا عن الأخير إشادته بالجهود التي تبذلها مفوضية الانتخابات والقائمين عليها لتوفير ظروف انتخابية مثالية وفق أعلى المعايير الدولية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية