“العباني” لـ””218: اجتماع بنغازي أفسد مساعٍ للإطاحة بـ”عقيلة”

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن الاجتماع، الذي عُقد بالأمس في مدينة بنغازي، يأتي في إطار إفساد رئيس مجلس النواب لمساعي الراغبين في “اختطاف البرلمان”، من خلال ما يستهدفه الإخوان بالإطاحة بعقيلة صالح.

وأوضح “العباني” في تصريح لـ”218″ أن مجلس النواب يترنّح تحت وطأة ضربات أعضائه؛ فمن حضر في لقاء “غدامس” فهو نائب، ومن حضر في بنغازي هو أيضًا نائب.

وجدّد “العباني” حديثه حول مساعي الإطاحة بـ”صالح”، من خلال تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014.

وفيما يتعلق بالحوار؛ ذكر “العباني” أن “طبخة ستيفاني وليامز” بنكهة لجنة الـ 75 سوف لن تنضج وستضطر إلى تمرير ما أعدته من وريقات ستخرجها من حقيبة يدها، لأن الإرادة إرادتها، وليست إرادة الشعب الليبي، حسب قوله.

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