بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

أعلن مصرف الجمهورية الشروع في قبول معاملات منح أرباب الأسر لسنة 2019 وأن آخر موعد لعمليات الحجز و شحن البطاقة هو31/12/2020 م

وأكد مصرف الجمهورية عبر صفحته الرسمية أنه في إطار الشروع في استئناف قبول طلبات بيع النقد الأجنبي منحة أرباب الأسر الليبية لسنة 2019 للأشخاص الذين لم يستفيدوا من المنحة وكذلك الأشخاص الذين تم الحجز لهم ولم تستكمل عملية الشحن لسنة 2019، فإن المصرف قد شرع في قبول طلبات مخصصات أرباب الأسرعن السنة(2019) فقط وآخر موعد لعمليات الحجز و شحن البطاقة هو31/12/2020 م.

وأفاد مدير إدارة البطاقات أسامة بن بالبدء فعليا في حجز منحة أرباب الأسر عن سنة 2019 للعملاء الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها سابقا مؤكدا بأنه يمكن الحجز للمواليد الجدد لسنة 2019 و الذين تمّ استكمال إجراءاتهم في السجل المدني .