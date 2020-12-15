البعثة الأممية تدعو أعضاء الحوار لاجتماع للاطلاع على النتائج النهائية للتصويت على اختيار السلطة التنفيذية

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد مصدر من لجنة الحوار السياسي الليبي، في تصريح خاص لـ” المختار العربي” أن البعثة الأممية دعت لعقد اجتماع اليوم الثلاثاء عبر الدائرة المغلقة الساعة الثانية بتوقيت ليبيا وذلك لاطلاع الأعضاء على النتائج النهائية لعملية التصويت على النسبة المطلوبة من الأصوات لآليات اختيار السلطة التنفيذية ومناقشة الخطوات القادمة.

وتحصلت المختار العربي على الرسالة التي قامت البعثة الأممية بإرسالها لأعضاء الحوار وهي كالتالي:

سيدات وسادة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي

تود البعثة ان تدعوكم لاجتماع يوم غد على تطبيق زووم الساعة الثانية من بعد الظهر (14:00) بتوقيت ليبيا وذلك لاطلاعكم على النتائج النهائية لعملية التصويت على النسبة المطلوبة من الأصوات في لآليات اختيار السلطة التنفيذية ومناقشة الخطوات القادمة.

نرجوا منكم استخدام نفس الرابط على الزووم و أطيب تحياتي لكم

أكد مصدر من لجنة الحوار السياسي الليبي، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن البعثة الأممية دعت لعقد اجتماع اليوم الثلاثاء عبر الدائرة المغلقة الساعة الثانية بتوقيت ليبيا وذلك لاطلاع الأعضاء على النتائج النهائية لعملية التصويت على النسبة المطلوبة من الأصوات لآليات اختيار السلطة التنفيذية ومناقشة الخطوات القادمة.

وتحصلت ليبيا 24 على الرسالة التي قامت البعثة الأممية بإرسالها لأعضاء الحوار وهي كالتالي:

سيدات وسادة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي

تود البعثة ان تدعوكم لاجتماع يوم غد على تطبيق زووم الساعة الثانية من بعد الظهر (14:00) بتوقيت ليبيا وذلك لاطلاعكم على النتائج النهائية لعملية التصويت على النسبة المطلوبة من الأصوات في لآليات اختيار السلطة التنفيذية ومناقشة الخطوات القادمة.

نرجوا منكم استخدام نفس الرابط على الزووم و أطيب تحياتي لكم

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