داخلية الوفاق: بحث خطط دمج المقاتلين داخل المؤسسة العسكرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

عقد لجنة دمج قوات الثوار داخل المؤسسة الأمنية إجتماعها الثاني بقادة المحاور بالمنطقة الغربية برئاسة عميد عبدالناصر الطيف وبحضور كامل أعضاء اللجنة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطط والآليات لدمج المقاتلين داخل المؤسسة الأمنية، وإستعابهم من خلال الخطط الموضوعة من أجل تأهيلهم لإنخراط في العمل الأمني، وبناء مؤسسة أمنية قوية تهدف إلى حفظ الأمن والحفاظ على هيبة الدولة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الاجتماع يأتي على خلفية قرار وزير الداخلية فتحي باشاغا بشأن تشكيل لجنة لدمج قوات المقاتلين داخل المؤسسة الأمنية.