ليبيا تسجّل أسرع معدل تفشٍ لـ”كورونا” في شمال أفريقيا

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تفاقم انتشار وباء “كورونا” في ليبيا؛ على خلفية الصراع المستمر، وغياب الأمن الداخلي، والأزمة السياسية والاقتصادية، مما ينذر بالخطر ، مقارنة بالدول المجاورة.

وأماط تقرير رسمي صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، اللثام عن أن جهود البقاء في المنزل لإنقاذ الأرواح تعتبر رفاهية لـ 392 ألف ليبي لا يزالون نازحين، نتيجة الحرب الأخيرة في البلاد.

وأشار التقرير إلى تسجيل ليبيا أعلى نسبة إصابات في شمال أفريقيا بـ 13 مصابًا بفيروس “كورونا” من بين كل ألف مواطن.

وأضاف أن نقص الخدمات الأساسية واستمرار انقطاع الكهرباء والمياه التي تؤثر على ثلث الشعب الليبي؛ يجعل من المستحيل على الناس الالتزام بإجراءات بسيطة، ولكنها ضرورية.

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