ليبيا الان

وكالة «نوفا» الإيطالية: «السراج وزوجته» يتواجدان بروما في زيارة خاصة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، نقلاً عن مصادر ليبية، أن رئيس «حكومة الوفاق الوطني»، فايز السراج، يتواجد حاليًا في إيطاليا وذلك في زيارة خاصة.

وقالت الوكالة: “وفقاً للمصادر، فإنه خلال زيارة السراج لروما ترافقه زوجته ومساعده الشخصي، فيما ليس من المقرر عقد اجتماعات رسمية”.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، زار السراج ووزير خارجيته محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا العاصمة الإيطالية روما في زيارة أعلن أنها لبحث تطورات الأزمة الليبية والعلاقات الثنائية.

واستقبل وقتها رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بمقر رئاسة الحكومة بقصر كيجي في روما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج.

وقال مصدر دبلوماسي مقرب من حكومة الوفاق إن الزيارة تأتي في سياق بحث جملة من القضايا بين الطرفين على رأسها ملف تدفقات الهجرة من السواحل الليبية في اتجاه الأراضي الإيطالية والتعاون الثنائي الاقتصادي وتطورات الأزمة السياسية الليبية، وفق قوله.

الوسوم

إيطاليا السراج حكومة الوفاق روما

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • سبحان الله تتكلموا على أعراض الناس وخايضين في فلان وعلان –
    حتى فالإعلام لاحول الله – ..!!!
    مرة مرت اردوغان ومرة مرت سليمان ومرة مرت الزنتان …!!!
    الراجل مهندس و مقدم نفسه للإصلاح وقدم كل الإصلاحات وانتمً طامعين في مكانه سبحان الله – !!!
    الي يدير فيكم الخير تسبوا وتلعنوه لانه خير منكم .. جئناكم لاجءين ..!!! لا حول الله – إعلام ماسخ ومنحط
    والله يوفقه المهندس فايز السراج هو وفريق عمله ويتبثه في ادارته لاجل بلاده . ومستقبل الذين يستحقون العيش بعزة واحترام داخل اوطانهم .

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  • السيد م/ فائز السراج علي المستوي الشخصي رجل مؤدب ومحترم ولكن علي المستوي الاداري والتنفيذي فشل في كل شيء…إدارة الازمة علم قائم بذاته والرجل غير مختص وقد وجد نفسه فجأة علي رأس مجلس محاط به الخوان المفلسين وهم اصحاب المكائد والمؤامرات وللاسف أنبطح لهم وسجل له التاريخ إدخال المرتزقة السوريين والاتراك وعقد اتفاقيات مشبوهة مع تركيا وقطر…لا نعلم هل تمت تحت ضغوط اونهديد او مشابه ولكن لو كان الرجل حازم ولديه رؤية و موقف لماذا لم يقدم إعتذاره ويخرج علنا للشعب ويقول الحقيقة…ولكن إغراءات السلطة والكرسي لعبت برأسه…لماذا نلوم القذافي إذا علي تشبته بالسلطة ..؟؟ الرجال مواقف وموقف السراج كان ضعيفا وساذجا …والله أعلم بخفايا القلوب…

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