وكالة «نوفا» الإيطالية: «السراج وزوجته» يتواجدان بروما في زيارة خاصة

أكدت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، نقلاً عن مصادر ليبية، أن رئيس «حكومة الوفاق الوطني»، فايز السراج، يتواجد حاليًا في إيطاليا وذلك في زيارة خاصة.

وقالت الوكالة: “وفقاً للمصادر، فإنه خلال زيارة السراج لروما ترافقه زوجته ومساعده الشخصي، فيما ليس من المقرر عقد اجتماعات رسمية”.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، زار السراج ووزير خارجيته محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا العاصمة الإيطالية روما في زيارة أعلن أنها لبحث تطورات الأزمة الليبية والعلاقات الثنائية.

واستقبل وقتها رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بمقر رئاسة الحكومة بقصر كيجي في روما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج.

وقال مصدر دبلوماسي مقرب من حكومة الوفاق إن الزيارة تأتي في سياق بحث جملة من القضايا بين الطرفين على رأسها ملف تدفقات الهجرة من السواحل الليبية في اتجاه الأراضي الإيطالية والتعاون الثنائي الاقتصادي وتطورات الأزمة السياسية الليبية، وفق قوله.