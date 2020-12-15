ضبط تشكيل عصابي يتجار بالمخدرات في بنغازي

قبضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

وأوقع عناصر الإدارة بالتشكيل بعد إعداد كمين محكم لهم، فعثر بحوزتهم على كيلوجرامين ونصف من مخدر الحشيش و10 زجاجات من الخمر محلية الصنع، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الإثنين.

كما ضبطت معهم نحو 460 قرص «ترامادول»، وبندقية آلية نوع «كلاشنكوف» ومسدس تركي، وسكين عليه آثر حروق يسـتخدم لقطـع المواد المخدرة ومبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات لاستكمال باقي الإجراءات.

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