فرانس برس: روسيا تعوض شوغالي وسويفان بـ500 ألف دولار عن فترة تواجدهم في سجون الوفاق

ليبيا- أعلنت شركة “كونكورد” الروسية للاستشارات والإدارة دفع قرابة الـ500 ألف دولار أميركي كتعويض للروسيين الإثنين المفرج عنهما مؤخرا من ليبيا.

بيان صدر عن الشركة الإثنين نقلته فرانس برس وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى عزم مدير الشركة “يفغيني بريغوزين” الذي يعد من حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويسمى مجازا الطاهي الخاص به دفع المبلغ لعالم الاجتماع “ماكسيم شوغالي” ومترجمه سامر سويفان تعويضا لهما عن احتجازهما لـ18 شهرا في سجن تابع لقوات موالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس.

ونقل البيان عن رجل الأعمال الروسي المعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي “بريغوزين” أنه سيدفع لكل واحد من الرجلين 18 مليون روبل أي مليون روبل عن كل شهر قضياه في الاحتجاز أي ما يعادل قرابة 246 ألفا و420 دولار، مؤكدًا أن الروس لا يتخلون أبدا عن أبنائهم.

وكانت سلطات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أطلقت سراح شوغالي وسيفان بعد أن اعتقلا في مايو من العام 2019 بتهمة التدخل في الانتخابات المستقبلية لصالح سيف الإسلام القذافي في وقت أغرت موسكو فيه حكومة السراج بتحسين العلاقات معها شريطة القيام بإطلاق سراحهما.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية