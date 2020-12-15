سبها تسجل حالة وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، تسجيل حالة وفاة و9 حالات إصابة بفيروس كورونا في البلدية خلال الـ24 ساعة الماضية

وأوضح المركز في بيان الإثنين، أنه استقبل 50 عينة لفحصها، والتي أظهرت سلبية 41 حالة، فيما تأكد إصابة 16 حالة، منها 6 جديدة، و3 حالات مخالطة.

ولفت البيان إلى تسجيل 4 حالات المصابة في مدينة سبها، منها 3 حالات جديدة وحالة مخالطة.

وفي وادي عتبة وغات تم تسجيل حالة جديدة في كل منهما، كما تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة في تراغن.

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