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رئيس الشرطة الزراعية يلتقي مجلس أعيان الخمس

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

عقد رئيس جهاز الشرطة الزراعية عميد عبدالباسط سلامة إجتماعا تشاوريا مع رئيس مجلس أعيان قبائل الخمس والمستشار الإعلامي لوزير الداخلية المفوض وأعضاء من وزارة الزراعة وعدد من نشطاء منظمات المجتمع المدني

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الإجتماع الذي عقد بقاعة بوزارة الزراعة إستعراض التحضيرات الأولية الخاصة بحملة التشجير المزمع القيام بها خلال شهر يناير بمنتزه النقازه بمدينة الخمس

وأكد رئيس الجهاز على ضرورة التعاون في إنجاز هذا العمل للمحافظة على التوازن البيئي وعرض كل المشاكل التي يمكن أن تقف عقبة في وجه مثل هذه الأعمال  موضحا أنه لابد من تطوير هذه الأعمال بشكل واسع في كافة أنحاء البلاد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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