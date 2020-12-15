رئيس الشرطة الزراعية يلتقي مجلس أعيان الخمس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

عقد رئيس جهاز الشرطة الزراعية عميد عبدالباسط سلامة إجتماعا تشاوريا مع رئيس مجلس أعيان قبائل الخمس والمستشار الإعلامي لوزير الداخلية المفوض وأعضاء من وزارة الزراعة وعدد من نشطاء منظمات المجتمع المدني.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الإجتماع الذي عقد بقاعة بوزارة الزراعة إستعراض التحضيرات الأولية الخاصة بحملة التشجير المزمع القيام بها خلال شهر يناير بمنتزه النقازه بمدينة الخمس.

وأكد رئيس الجهاز على ضرورة التعاون في إنجاز هذا العمل للمحافظة على التوازن البيئي وعرض كل المشاكل التي يمكن أن تقف عقبة في وجه مثل هذه الأعمال موضحا أنه لابد من تطوير هذه الأعمال بشكل واسع في كافة أنحاء البلاد.