مصادرنا: البعثة ستعلن نتيجة التصويت مبكرا بعد أن تحصلت على ما تريده

رجح مصدر من لجنة الحوار السياسي الليبي، أن تكون البعثة الأممية تحصلت على النتيجة التي تريدها من أعضاء الحوار.

وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن البعثة ستعلن النتيجة اليوم الثلاثاء خلال اجتماع أعضاء لجنة الحوار الساعة الثانية بتوقيت ليبيا، مستغربا أن البعثة ستعلن النتيجة هذه المرة في وقت مبكر بخلاف المرة الماضية.

وكان مصدر من لجنة الحوار السياسي الليبي، قد أكد في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن البعثة الأممية دعت لعقد اجتماع اليوم الثلاثاء عبر الدائرة المغلقة الساعة الثانية بتوقيت ليبيا وذلك لاطلاع الأعضاء على النتائج النهائية لعملية التصويت على النسبة المطلوبة من الأصوات لآليات اختيار السلطة التنفيذية ومناقشة الخطوات القادمة.

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