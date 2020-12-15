شركة البريقة تكشف أزمة الوقود في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

أعلن رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبوبريدعة مواصلة العمل على توفير الوقود بالعاصمة طرابلس.

وأكد أبوبريدعة أن مستخدمي شركة البريقة يواصلون العمل من أجل توفير الوقود للمواطنين في منطقة طرابلس الكبرى وأن مستخدمي مستودع طرابلس النفطي ومستخدمي مستودع الزاوية النفطي وسائقي الشاحنات على مختلف تبعياتهم يعملون بين مستودع الزاوية النفطي ومحطات شركات التوزيع دعما للعاصمة طرابلس وضواحيها لتغطية نقص الوقود الذي حصل بسبب تأخر دخول الناقلة لميناء طرابلس نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

وشدد ونطمئن جميع المواطنين من خلالكم بأن الوقود متوفر وأن الشركة والمؤسسة لن تألوا جهدا في سبيل توفيره من الداخل و الخارج ومن جميع المستودعات ولجميع المستودعات.