ليبيا الان

مكافحة الأمراض: 660 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 660إصابة جديدة بكورونا في ليبيا منها (487 حالة جديدة و 173 حالة مخالطة) من إجمالي (5035) عينة تم فحصها.

وأكد المركز شفاء ( 691 ) حالة منها 521 حالة في العاصمة طرابلس ووفاة 5 حالات في مختلف المدن الليبية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا إلى  92017حالة منها الحالات النشطة : 28554 والمتعافين : 62144 والوفيات : 1319 حالة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك