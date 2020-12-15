مكافحة الأمراض: 660 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 660إصابة جديدة بكورونا في ليبيا منها (487 حالة جديدة و 173 حالة مخالطة) من إجمالي (5035) عينة تم فحصها.

وأكد المركز شفاء ( 691 ) حالة منها 521 حالة في العاصمة طرابلس ووفاة 5 حالات في مختلف المدن الليبية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 92017حالة منها الحالات النشطة : 28554 والمتعافين : 62144 والوفيات : 1319 حالة.