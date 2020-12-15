«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 درجة مئوية، وسيتجاوز ارتفاع الموج ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر، ويصل إلى 2.25 متر على ساحل سرت.

– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق.

– الرياح شمالية غربية إلى بحرية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل بين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.75 متر، ويصل إلى 3.25 متر على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

– البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة بين 18 و19 درجة مئوية، والرؤية جيدة، تكون متوسطة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق، بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

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