رجل أعمال روسي يقدم طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لرفعه من قائمة العقوبات بشأن ليبيا

قدم رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، طلبًا إلى محكمة الاتحاد الأوروبي لاستبعاده من قائمة العقوبات المفروضة على ليبيا بعد إدراجه فيها بتهمة التورط في أنشطة مجموعة فاغنر في ليبيا، وتقديم الدعم لها.

وجاء في بيان صادرعن شركة “كونكورد” نشر على شبكة “فكونتاكتي” الاجتماعية: “قدم، الأسبوع الماضي، يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين طلبًا إلى الاتحاد الأوروبي لاستبعاده من قائمة العقوبات الليبية. وفي وقت سابق، قبل مجلس أوروبا النظر في وثائق يفغيني فيكتوروفيتش، التي تحتوي على طلب إلغاء العقوبات التي فرضت بشكل غير قانوني وغير مقبول: بريغوجين لا يمتلك معلومات حول وجود منظمة تسمى “مجموعة فاغنر”، ولا يمت لها بصلة وخاصة العلاقات المالية”.