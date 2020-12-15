“القطراني”: اجتماع مدينة “الأبيار” لا يمثل كل “برقة”

قال عضو المجلس الرئاسي المستقيل، علي القطراني، إن الاجتماع الذي انعقد قبل يومين في مدينة “الأبيار”، شرق بنغازي؛ لا يمثّل كل برقة، وإن عددًا كبيرًا من الأعيان و القبائل لم يحضر.

وأوضح “القطراني” في تصريح وصل إلى “218” أن كل ما صدر عن اجتماع “الأبيار”، يعتبر غير ملزم لكل مكونات إقليم برقة، وإنما هي وجهة نظر من حضروا فق.

وأكد عضو المجلس الرئاسي المستقيل في حديث مع مكرم ملاعب، مساعد الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز، على أن من حق “برقة” ترشيح أكثر من شخص لتمثيلها في المجلس الرئاسي الجديد، وأنه لا يمكن لأي فرد أو مجموعة احتكار تمثيل أكثر من ثلث سكان ليبيا في شخص أو مجموعة.

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