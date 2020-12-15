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الشاطر: البعثة الأممية دعمت استقرار المُعتدين لتحقيق مصالحهم

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر أمس الإثنين أن ما وصفها بـ”مسرحية” ستيفاني وليامز اعتمدت على الخيال، والخيال يعتمد على المراوغة، والمراوغة تجوز لحسن النوايا.

الشاطر قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن حسن النوايا منعدمة من يوم أن حلت البعثة لدعم الاستقرار، لكن الاستقرار لم يحدث، ودعمت استقرار من وصفهم بـ”المعتدين” (القوات المسلحة الليبية)  لتحقيق مصالحهم. أما مصلحة الليبيين في بلدهم فقد ضيعت خاتمة “المسرحية”، حسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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