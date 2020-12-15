الطاقة الدولية: إمدادات النفط العالمية ارتفعت إلى 92.7 مليون برميل في نوفمبر بفضل تعافي إنتاج ليبيا

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت 1.5 مليون برميل في نوفمبر إلى 92.7 مليون برميل بفضل التعافي في أمريكا وإنتاج ليبيا.

وأفادت الوكالة، بأن المنتجين من خارج “أوبك+” بصدد زيادة الإنتاج 400 ألف برميل في 2021 بعد انخفاض 1.3 مليون برميل في 2020.

وأكدت الوكالة أن استهلاك المصافي من الخام انخفض مليون برميل تقريبا في أكتوبر بسبب إغلاقات ناجمة عن أعمال صيانة وأعاصير، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن لقاحات كورونا ستستغرق عدة أشهر حتى تؤثر على الطلب العالمي.

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