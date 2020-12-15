توزيع إصابات كورونا في ليبيا.. 75% من حالات الشفاء في طرابلس

سجلت طرابلس 75% من حالات الشفاء من فيروس كورونا في عموم ليبيا أمس، بـ521 حالة، كما سجلت أكثر من نصف إصابات الفيروس، بـ375 إصابة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، تسجيل 660 حالة إصابة بفيروس كورونا في عموم ليبيا، فضلا عن تسجيل 691 حالة شفاء، و5 حالات وفاة.

وأضاف المركز أنه استلم 5035 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4375 عينة، فيما تأكدت إصابة 660 حالة، منها 487 جديدة و173 مخالطة.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 691 حالة شفاء من كورونا و660 إصابة

وتوزعت إصابات كورونا في عموم ليبيا على كل من طرابلس التي سجلت 305 حالات جديدة، و70 حالة مخالطة، ومصراتة التي سجلت 8 حالات جديدة، و49 مخالطة، والرحيبات بحالتين جديدتين، ووازن بحالتين جديدتين وجادو بحالة مخالطة، وسوق الخميس امسيحل بحالة مخالطة، والعجيلات بـ15 حالة جديدة، والمنشية بحالتين جديدتين، والسبيعة بـ4 حالات جديدة وحالة مخالطة.

كما سجلت زلطن 6 حالات جديدة، والخمس 21 حالة جديدة، وإجدابيا حالتين جديدتين ومثلهما مخالطتين، ورقدالين 3 حالات جديدة، والجميل 6 حالات جديدة، والماية 6 حالات جديدة، والقره بوللي 10 حالات جديدة، والزاوية المركز 10 حالات جديدة و4 حالات مخالطة، وقصر بن غشير 3 حالات جديدة، وصرمان 5 حالات جديدة، وسبها 3 حالات جديدة وحالة مخالطة، ووادي عتبة حالة جديدة، وتراغن حالة جديدة، وحالتين مخالطتين، وغات حالة جديدة، والزنتان 4 حالات مخالطة والحرابة حالتين جديدتين، ويفرن حالة جديدة، والرجبان حالة جديدة، ومثلها مخالطة.

فيما سجلت بني وليد 8 حالات جديدة ومثلها لمخالطين، وجنزور 11 حالة جديدة، وحالة مخالطة، والسواني بن أدم 11 حالة جديدة، وككلة حالة مخالطة، والسائح 3 حالات جديدة، وزواره 11 حالة مخالطة، وغريان 5 حالات جديدة وحالة مخالطة وزليتن 29 حالة جديدة و15 حالة مخالطة.

وعن تفاصيل حالات الشفاء، سجلت طرابلس 521 حالة، كا سجلت وازن ودرج وتازربو حالتين لكل منها، وحالة في إجدابيا، و10 حالات في الزنتان، و38 حالة في مصراتة، و75 حالة في بني وليد، و16 حالة في زليتن، و21 حالة في الزاوية المركز، و3 حالات في الزاوية الجنوب.

فيما أظهر البيان تسجيل 3 حالات شفاء في طرابلس، وحالة شفاء في بني وليد ومثلها في سبها.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 92 ألفا و17 حالة، تعافى منها 62 ألفا و144 حالة، فيما لا يزال 28 ألفا و554 حالة نشطة، وتم تسجيل 1319حالة وفاة.

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