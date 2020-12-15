روسيا تدفع تعويضات لمواطنيها “شوغالي” و”سويفان” عن فترة تواجدهما في سجون الوفاق

قالت شركة “كونكورد” الروسية للاستشارات والإدارة، إنها دفعت قرابة الـ 500 ألف دولار أميركي كتعويض لاثنين من المواطنين الروس تم الإفراج عنهما مؤخرا من ليبيا.

وأشارت الشركة في بيان لها أمس الاثنين، إلى أن مدير الشركة “يفغيني بريغوزين” وهو أحد حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد عزم على دفع المبلغ لعالم الاجتماع الروسي “ماكسيم شوغالي” ومترجمه “سامر سويفان” تعويضا لهما.

وأضافت الشركة أن “بريغوزين” سيدفع لكل واحد من الرجلين 18 مليون روبل أي مليون روبل عن كل شهر قضياه في الاحتجاز أي ما يعادل قرابة 246 ألفا و420 دولار، مؤكدًا أن الروس لا يتخلون أبدا عن أبنائهم.

وكان المواطنان الروسيان “شوغالي” و”سويفان” قد اعتقلا لدى مليشيا الردع التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة لمدة 18 شهرا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24