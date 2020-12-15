شركة البريقة: الوقود متوفر ولا داعي للقلق

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قالت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، اليوم الثلاثاء، إن العمليات التشغيلية مستمرة على مدار الساعة لتزويد محطات الوقود لتغطية النقص الذي حصل جراء تأخر دخول ناقلة وقود إلى ميناء طرابلس نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

وطمأنت الشركة، بأن عمليات تزويد محطات بيع الوقود مستمرة على مدار الـ 24 ساعة، لتلبية احتياجات المواطنين من البنزين.

ورست ناقلة النفط أنوار أفريقيا، الإثنين، في ميناء طرابلس محملة بـ 34 مليون لتر من وقود البنزين (95) بعد تعذ دخولها اليومين الماضيين بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وأكدت شركة البريقة، أن حركات النواقل تسير بشكل طبيعي وفق الجدول المعد لها، لافتًا إلى أن التزويد من مستودعات مصفاة الزاوية ومستودع مصراتة النفطي، سيستمر إلى أن يتم حلحلة مختنق الازدحام على المحطات.