فرنسا: التطور التاريخي لقانون العلمانية وصدور قانون عام 1905

يستعرض هذا العدد من برنامج “ريبورتاج” التقارير التالية: نبدأ جولتنا من فرنسا التي كثر فيها الحديث في الأونة الأخيرة عن العلمانية. وفي ذكرى إقرار قانون العلمانية لعام 1905 نعود إلى أبرز محطات التطور التاريخي لهذا القانون من خلال تقرير بالرسم الإخباري. ونبقى في فرنسا لنتعرف إلى حلقات نقاش تجري داخل الإعداديات والمعاهد الثانوية ويشارك فيها ضحايا وناجون من العمليات الإرهابية، يأتي ذلك بعد ذبح المدرس صاموئيل باتي. ننتقل بعدها إلى مصر التي استقبلت شحنة من لقاح شركة “سينوفارم” الصينية المضاد لفيروس كورونا، الشحنة تضمنت آلاف الجرعات وجاءت كهدية من دولة الإمارات. ونختم جولتنا من ليبيا حيث نظم أكثر من أربعون فنانا معرضا جسدوا من خلاله معاناة المصابين بفيروس كورونا كما الأطقم الطبية التي وجدت نفسها في الصفوف الأممية لمواجهة الوباء.

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