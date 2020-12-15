إرتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى 1مليون و280 ألف برميل يوميًا

ليبيا – نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أن إنتاج النفط الخام بلغ حتى أمس الاثنين 1.28 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.25 مليون برميل يوميا في أواخر نوفمبر.

وكانت المؤسسة النفطية أعلنت في بداية ديسمبر أن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله والرئيس التنفيذي لشركة “شلمبرغر”، أوليفر لو بوش، اتفقا على مناقشة سبل التعاون المشترك للمساعدة في إعادة فتح آبار النفط المغلقة في البلاد وتحسين معدلات الإنتاج.

وذكرت أن الطرفين ناقشا “تطوير سبل التعاون المشترك، حيث تم التنسيق لعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بشركات القطاع في الفترة القادمة، وذلك لنقل التقنيات المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها للإنتاج أو تحسين معدلات إنتاجها”.

وكانت مؤسسة النفط قد أعلنت أن إجمالي إيرادات النفط والغاز وبقية المنتجات النفطية عن شهر نوفمبر الماضي قد بلغ 700 مليون و 421 ألف دولار أمريكي ، فيما لايزال المواطن لم يتحسس أي تغير في الوضع الإقتصادي او على الأسعار والمعيشة والخدمات بشكل عام .

المرصد – متابعات