جهاز الإسعاف الطائر بحكومة الوفاق يستلم طائرة جديدة

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أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق أن جهاز الإسعاف الطائر استلم الإثنين طائرة إسعاف جديدة من طراز (سيسنا سايتيشن 680 لاتتيود) تم شرائها في إطار تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت الوزارة، أن التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال سيعزز من خلال شراء ثلاث طائرات عمودية بداية العام المقبل إضافة إلى بناء مركز صيانة لهذه الطائرات بمطار معيتيقة الدولي.

وقالت إن مركز صيانة الطائرات سيكون الأول من نوعه في أفريقيا وسيكون جاهزا مع نهاية شهر أبريل من ذات العام.

وأضافت خارجية الوفاق، أن أعضاء من سفارة دولة ليبيا بواشنطن شاركوا في مراسم استلام طائرة الإسعاف الجديدة وانتهاء تدريب أحد طواقم جهاز الإسعاف الطائر.

ونقلت الوزارة، عن مدير عام جهاز الإسعاف الطائر، الكابتن فتحي ناجي، على أهمية هذه الخطوة معربا عن شكره وتقديره للجهود التي بذلت من وزارة الخارجية والسفير الليبي في واشنطن، وفاء بوقعيقيص، ل تذليل الصعاب وتقديم الدعم اللازم للفريق.