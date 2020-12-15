«مكافحة الأمراض»: 660 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 691 حالة ووفاة 5 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020م وفقا للبيان رقم (276).

واستلم المركز عدد (5035) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1598) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1500) عينة، مختبر فرع المركز مصراته عدد (239) عينة، مختبر مركز بنغازي سبها عدد (50) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (95) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (64) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (210) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (227) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (66) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (14) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (202) عينة، مختبر فرع المركز تازربو عدد (7) عينات، المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (68) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (566) عينة، مختبر مصراته الطبي عدد (129) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (4375) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (660) عينة موجبة لفيروس كورونا (487 جديدة + 173 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 305 حالة جديدة

عدد 70 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 8 حالة جديدة

عدد 49 حالة مخالطة

3.الرحيبات

عدد 2 حالة جديدة

4.وازن

عدد 2 حالة جديدة

5.جادو

عدد 1 حالة مخالطة

6.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة مخالطة

7.العجيلات

عدد 15 حالة جديدة

8.المنشية

عدد 2 حالة جديدة

9.السبيعة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

10.زلطن

عدد 6 حالة جديدة

11.الخمس

عدد 21 حالة جديدة

12.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

13.رقدالين

عدد 3 حالة جديدة

14.الجميل

عدد 6 حالة جديدة

15.الماية

عدد 6 حالة جديدة

16.القره بوللي

عدد 10 حالة جديدة

17.الزاوية المركز

عدد 10 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

18.قصر بن غشير

عدد 3 حالة جديدة

19.صرمان

عدد 5 حالة جديدة

20.سبها

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

21.وادي عتبة

عدد 1 حالة جديدة

22.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

23.غات

عدد 1 حالة جديدة

24.الزنتان

عدد 4 حالة مخالطة

25.الحرابة

عدد 2 حالة جديدة

26.يفرن

عدد 1 حالة جديدة

27.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

28.بني وليد

عدد 8 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

29.جنزور

عدد 11 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

30.السواني بن أدم

عدد 11 حالة جديدة

31.ككلة

عدد 1 حالة مخالطة

32.السائح

عدد 3 حالة جديدة

33.زواره

عدد 11 حالة مخالطة

34.غريان

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

35.زليتن

عدد 29 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 691 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 521 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في وازن

3.عدد 1 حالة في اجدابيا

4.عدد 2 حالة في درج

5.عدد 2 حالة في تازربو

6.عدد 10 حالات في الزنتان

7.عدد 38 حالة في مصراته

8.عدد 75 حالة في بني وليد

9.عدد 16 حالة في زليتن

10.عدد 21 حالة في الزاوية المركز

11.عدد 3 حالات في الزاوية الجنوب

تفاصيــــــل الــــ ( 5 ) حالة الوفاة

1.عدد 3 حالات في طرابلس

عدد 1 حالة في بني وليد

3.عدد 1 حالة في سبها

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 92017

2.الحالات النشطة : 28554

3.المتعافين : 62144

4.الوفيات : 1319