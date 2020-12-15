أوغلو يزعم أنه لا يمكن اتخاذ أي خطوة في ليبيا دون تركيا أو رغمًا عنها

ادعى وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أنه من غير الممكن اتخاذ أي خطوات في ليبيا دون إذن من تركيا وأنه لا يتم شيء فيها رغمًا عن أنقرة.

وأضاف أوغلوا، أثناء خطابه أمس الاثنين، للرد على الولايات المتحدة بشأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على بلاده بسبب منظومة الصواريخ الروسية، أن تركيا تلوي الأذرع التي تواجهها شرقي المتوسط.

وأوضح أوغلو أنه من غير الممكن اتخاذ خطوات في ملفات مثل سوريا وليبيا وشرق المتوسط والقوقاز وأفغانستان والعراق دون تركيا أو رغمًا عنها، على حد زعمه.

وقال أوغلو إن بلاده مستمرة في الحوار، موضحا أنها تسعى لحماية مصالحها، في إشارة منه لما تمارسه بلاده في سوريا وليبيا وأذربيجان وبقية الأماكن التي تعمل أنقره على إثارة التوتر فيها.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل ديمير وعدد من الأفراد، على خلفية اقتناء تركيا لمنظومة S400 الروسية، التي أكدت واشنطن انها تشكل خطرًا عليها؛ داعية أنقرة للتراجع قبل مزيد من العقوبات.

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