الخارجية الإيطالية: أزمة الصيادين المحتجزين بليبيا “مسألة معقدة “

وصف وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الإيطالية، مانليو دي ستيفانو، أزمة الصيادين الصقليين المحتجزين في سجن بمدينة بنغازي منذ بداية سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية، بـ”المسالة المعقدة”، متحدثا عن جهود من أجهزة الاستخبارات الإيطالية ومن أخرى أجنبية للتوصل إلى حلول.

وقال دي ستيفانو في تصريح صحفي، إن العمل الاستخباري جار أيضا من قبل دول أخرى، من أجل التمكن من الإفراج عن الصيادين

ونوه دي ستيفانو بأن “الأمر لا يتعلق بالمال فحسب، بل هناك أيضًا مسألة موازنة القوى الداخلية” في ليبيا و”شعور أولئك الذين احتجزوهم بعدم الرضى لرؤية قوارب الصيد في المياه الليبية”.

وشدد ستيفانو على أن الهدف اليوم “هو إعادة الصيادين إلى إيطاليا”، مؤكدا أنه بعد ذلك سيتعين على روما أيضًا مناقشة سبب حدوث مثل هذه الحوادث، لأنه ليس زورق الصيد الأول ولا الأخير الذي يتم الاستيلاء عليه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24