وسائل إعلام إيطالية: التدخل التركي في ليبيا يرسخ لوجود الإخوان

قالت وسائل إعلام إيطالية إن طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من برلمان بلاده تمديد تفويضه بالتدخل العسكري في ليبيا، قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار، فضلا عن استمرار خرق حظر توريد الأسلحة.

وأشارت الوسائل في تقرير لها، إلى أنه من المقرر أن يوافق البرلمان التركي على الطلب الذي تقدم به أردوغان والمتعلق بتمديد تفويضه في تدخل قواته عسكريا بليبيا لمدة عام، في نهاية هذا العام.

وأضافت الوسائل أنه في حال موافقة البرلمان التركي المتوقعة على تمديد التفويض، سيؤدي ذلك إلى استمرار تركيا في مسائل التنسيق اللوجستي وتقديم خدمات التدريب الأمني والعسكري لحكومة الوفاق غير المعتمدة وأجهزتها الاستخباراتية، فضلا عن استمرار تدفق شحنات الأسلحة والمعدات التقنية للوفاق.

وأكدت الوسائل على أن استقرار ليبيا، بات مرهونا بمصالح القوى الخارجية، موضحة أن في مقدمتها تركيا التي تسعى لتحقيق مصالحها عبر تنفيذ وقف إطلاق نار وسلام دائم شريطة أن يفوز عناصر موالين لها في الانتخابات المزمع إجراءها في ديسمبر من العام المقبل.

وشددت الوسائل على أن التدخل التركي يعد كارثة بكل المقاييس على كافة الأطراف الليبية الأخرى، حيث إنه بمثابة ترسيخ لوجود الإخوان الذين يواجهون اتهامات جدية بالسعي لتقويض الوضع الأمني داخل البلاد وخارجها.

وأشارت الوسائل إلى أنه في الوقت تدعي فيه تركيا أنها تسعى لتعزيز اتفاق وقف النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه في نهاية شهر أكتوبر الماضي، لا تسمح بتحقيق ذلك من دون أن تعمل حكومة الوفاق غير المعتمدة على تعزيز قوتها وتوسيع سيطرتها لتشمل أجزاء أخرى من ليبيا، مشيرة إلى أن أردوغان ينظر إلى باقي مناطق ليبيا على أنها جزء من رؤية أكبر لخدمة مصالحه.

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