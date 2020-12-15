الداهش: هذه تبعات تعديل سعر صرف الدينار

سلط الكاتب الصحفي عبد الرزاق الداهش الضوء على التوجه نحو تعديل سعر صرف الدينار وتبعات هذا الإجراء.

وقال الداهش في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “غدا سعر صرف جديد ولكن!” “غدا سيكون هناك قرار بتعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية” معتبرا أن “أفضل ما في هذا القرار أنه سوف ينهي فساد الاعتمادات المستندية، والأخرى برسم التحصيل”.

وأضاف الداهش “أكثر من عشرين مليار كانت تذهب لتجار، وموظفين عموميين، وفاسدين آخرين” مردفا “سوف لن يكون هناك قيود على الصرف إلا فيما يتعلق بتبييض الأموال، أو شبهة تمويل الإرهاب”.

وبين أن “هناك مشكلات سوف تترتب عن توحيد سعر الصرف تتعلق بتراجع القوة الشرائية للمواطن، وحماية سلة مستهلكاته” مشددا على ضرورة “اتخاذ حزمة تدابير من قبل حكومة الوفاق، تتعلق بشبكة الأمان بما في ذلك دعم المحروقات، والكهرباء، ومنحة ارباب الأسر، وغيره”.

وأشار الداهش إلى أن “تخفيض قيمة الدينار الليبي، يعني تخفيض الانفاق العام بما في ذلك المرتبات، ولهذا ما يقوم به مصرف ليبيا، ينبغي أن تصحبه معالجات من الحكومة”