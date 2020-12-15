الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، الصيادين، من رياح نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

وبحسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، تتراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة، وسيتجاوز ارتفاع الموج ثلاثة أمتار.

وعلى الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر، ويصل إلى 2.25 متر على ساحل سرت، وسيكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ودرجة الحرارة تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية والرؤية جيدة.

أما على الساحل من الخليج إلى طبرق، سيكون هناك سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق، والرياح شمالية غربية إلى بحرية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل بين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.75 متر، ويصل إلى 3.25 متر على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، والبحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة بين 18 و19 درجة مئوية، والرؤية جيدة، تكون متوسطة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق، بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

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