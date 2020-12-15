اليوم .. مستجدات الأزمة الليبية على طاولة مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة جديدة عبر الفيديو، تتطرق إلى الأزمة الليبية

ومن المنتظر أن تقدّم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، إحاطة بآخر المستجدات

وتعرض ستيفاني الجهود التي قامت بها البعثة والمنجزات التي تم تحقيقها في المسارات الثلاثة الأمني ، والسياسي، ولاقتصادي، وكذلك مسألة التفاوض بشأن شروط مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وصياغة مقترحات الأمانة العامة بخصوص إمكانية إنشاء آلية رصد تحت رعاية الأمم المتحدة

وتأتي جلسة مجلس الأمن وإحاطة ستيفاني في وقت الذي يدخل فيه الحوار السياسي الليبي إلى طريق مسدود بع إعلان 32 نائبا رفضهم لمقترحات وليامز، ومطالبتهم بعدم الاستمرار في اتخاذ أي خطوة بشأن المقترحين الأخيرين، بعد أن قطع الحوار السياسي شوطا كبيرا ووصل لمرحلة متقدمة، داعين لعدم إعاقة استكمال الخطوات الأخيرة لاختيار الآلية المناسبة، واستكمال التصويت على المقترحين( الثاني والثالث) بدون أي إضافات أو تعديل.

وحذر الأعضاء في خطاب موجه للممثل الخاص بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، من أن المضي في هذا النهج والعرقلة قد يجعل الاستمرار في الحوار أمر غير ذي جدوى.

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