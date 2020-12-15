صرف الدفعة الثانية من تعويضات المتضريين خلال أحداث ثورة فبراير في زليتن

أعلنت بلدية زليتن بدء صرف الدفعة الثانية من تعويضات المتضررين خلال أحداث ثورة فبراير.

وتباشر لجنة صرف تعويضات المتضررين أعمالها من مقر ديوان البلدية، من العاشرة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ولفت البيان إلى أن اللجنة مستمرة في صرف التعويضات إلى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

كما أشار إلى إعادة المبالغ التي امتنع أصحابها عن استلامها لحساب وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق.

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