السفير الألماني: نعقد اجتماعات في بنغازي مع «شركاء» سياسيين واقتصاديين

قام فريق من السفارة الألمانية لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء بزيارة إلى مدينة بنغازي، لعقد اجتماعات مع سياسيين واقتصاديين وشركاء من المجتمع المدني.

وقال السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: “صباح الخير يا بنغازي. يقوم فريق السفارة بالزيارة اليوم، لعقد اجتماعات مع شركاء سياسيين واقتصاديين وشركاء من المجتمع المدني”.

وكان أوفتشا، قد رحب مطلع الشهر الجاري، بدعوة الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للبعثة الأممية إلى ليبيا؛ إلى حل تفاوضي ليبي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وقال وقتها في تغريدة له بموقع “تويتر”: “نرحب وندعم هذه الدعوة لإيجاد حل تفاوضي للأزمة الاقتصادية”، مؤكدًا على “أهمية قيام القادة الليبيين بمعالجة المهمة بشكل مشترك”.

وختم السفير الألماني تغريته قائلًا إن “استقرار واتحاد الاقتصاد الليبي سيفتح الباب للتجارة والازدهار والتبادل لصالح كل الليبيين”.