نصف مليون دولار من أمريكا لدعم جهود التصدي لـ”كورونا” في ليبيا

خصصت الولايات المتحدة، من خلال مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ نصف مليون دولار لدعم برامج اليونيسف للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المتضررين من جائحة كوفيد-19 في ليبيا.

ويتمثل التركيز الأساسي للبرنامج في دعم وزارة الصحة لإطلاق حملات التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية وبناء القدرات الفنية لمنع انتشار فيروس “كورونا”، كما سيساهم البرنامج في تعزيز نظام إدارة الإعلام والتواصل بوزارة الصحة على المدى الطويل.

ويهدف البرنامج إلى دعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إنشاء تطبيق على شبكة الإنترنت لربط مراكز العزل بالمختبرات وإنتاج أدلة حول كيفية تأثير كوفيد-19 على المجتمعات الأكثر ضعفًا ومساندة الهيئات الحكومية على مراقبة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأطفال وعائلاتهم.

وتمثل هذه الأدلة قاعدة أساسية لتحسين وتعديل السياسات على مستوى البرامج الوطنية. في إطار هذا البرنامج ستقوم منظمة اليونيسف بشراء وتسليم الإمدادات الطبية الأساسية، بما في ذلك مجموعات الاختبار ومكثفات الأكسجين، لاستخدامها في مراكز العزل والمرافق الصحية ومراكز الفرز في أكثر من 20 بلدية.

وقال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى أن “تأثير جائحة كوفيد-19 يهدد بزيادة عدد الأطفال الذين يواجهون عدم المساواة، و هذه المساهمة السخية من حكومة الولايات المتحدة تدعم اليونيسف ونظرائها في التخفيف من مخاطر كوفيد-19 المتعددة ومعالجتها في ليبيا”.

وقال السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند: “التزام الولايات المتحدة بدعم التقدم نحو ليبيا سلمية ومستقرة وموحدة يمتد إلى دعمنا للقطاع الصحي ومكافحة جائحة كوفيد -19 نحن ممتنون لفرصة العمل مع شركاء مهمين مثل منظمة اليونيسف”.

وأضاف: “نؤكد التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأوسع نطاقًا بدعم استجابة ليبيا لـ كوفيد-19، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 14,7 مليون دولار حتى الآن”.

وأردف: بالإضافة إلى ذلك، يقدم مكتب شؤون السكان واللاجئين والهجرة (PRM) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (PRM) أكثر من 3,5 ملايين دولار كمساعدة لدعم الفئات الضعيفة من السكان في ليبيا.

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