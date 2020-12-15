داخلية الوفاق تبحث تعزيز التعاون مع مالطا لمكافحة الهجرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية “محمد الشيباني” اليوم الثلاثاء مع نائب وزير الخارجية المالطي تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومتابعة إجراءات فتح المركز الليبي المالطي لشؤون الهجرة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستفادة من دورات تدريبية متخصصة للرفع من كفاءة العاملين في مجال الهجرة وأمن السواحل على كل المستويات.

وفي نهاية اللقاء جرى الاتفاق على عقد المزيد من الاجتماعات خلال المدة القادمة لوضع كل الاتفاقيات موضع التنفيذ.