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دومة: هدفنا الأسمى هو الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن الهدف الأسمى من وراء الحوار السياسي في ليبيا هو الوصول الى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأعرب دومة، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن استيائه مما وصفه بـ “الترف السياسي”، موضحا أنه في الوقت الذي يبحث فيه المواطن الليبي عن العيش، تسعى الأطراف الليبية من أجل السلطة.

وأشار دومة، إلى أن الذي يريده أهل الجنوب ويبحثون عنه هو الخدمات الأساسية للمواطن، مؤكدا أن هذا لا يتأتى إلا بتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بين المتصارعين في الشرق والغرب الليبيين.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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