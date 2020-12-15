وزارتا التعليم والصحة تناقشان الخطة التعليمية البديلة

أقيم بجامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي اجتماع ضم ممثلين عن وزارتي التعليم والصحة بالحكومة الليبية.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة التعليم عبد الرحيم البركي، وحضره عدد من الأطباء، الخطة البديلة للعودة الآمنة إلى المدارس للعام الدراسي الجديد.

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