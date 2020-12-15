توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء صالة مغادرة جديدة بمطار مصراتة

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وقعت بلدية مصراتة اتفاقية تعاون مع مصلحة الطيران المدني بشأن إنشاء صالة مغادرة جديدة بمطار مصراتة من قبل المجلس البلدي مصراتة وبالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة.

وعقد المجلس البلدي لبلدية مصراتة اجتماعا مع مصلحة المطارات، ضم “عميد البلدية ورئيس لجنة التنمية والاستثمار بالمجلس البلدي، وعضو اللجنة بالمجلس البلدي، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ومدير عام مطار مصراتة الدولي، ومدير مكتب رئيس مصلحة الطيران المدني.

وقال مكتب إعلام بلدية مصراتة، إن الاجتماع استعرض المشاريع المتعاقد عليها من طرف مصلحة الطيران خلال السنة الحالية، والأعمال الجاري تنفيذها بمطار مصراتة الدولي، والتي من أهمها إنشاء محطة ركاب جديدة بالمطار.

وأعلن رئيس لجنة التنمية والاستثمار بالمجلس البلدي، توقيع هذه الاتفاقية، حيث سيتولى المجلس البلدي جباية الإيرادات المتحصلة من إيجار المكاتب، والمحلات التجارية، والمقاهي، والمطاعم؛ للاستفادة منها في إنشاء الصالة الجديدة، والصيانات الدورية.