«صحة الوفاق» تبحث الخطط العلاجية لمرضى الأورام

بحثت مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، خلال اجتماع مع أعضاء البرنامج الوطني لعلاج الأورام، والممثلين عن اللجنة العليا للعطاء العام، الخطط العلاجية لمرضى الأورام، وتفعيل دور البرنامج الوطني.

وناقش الاجتماع الذي عُقد صباح الإثنين بديوان وزارة الصحة، كيفية توحيد البيانات العلاجية، وفق بيان للوزارة أمس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات الواردة من البرنامج حول نتائج العطاء العام.

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