حالات الشفاء اليومية من كورونا تتخطى حالات الإصابة في ليبيا

أخبار ليبيا24

كشفت النشرة اليومية للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تخطي حالات الشفاء المسجلة لعدد حالات الإصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، اليوم الثلاثاء، تسجيل (691) حالة شفاء مقابل تسجيل عدد (660) عينة موجبة خلال يوم الإثنين.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن تسجيل حالات الإصابة الجديدة أتى بعد اجراء فحوصات لعدد (5035) عينة استلمها من عدد من المختبرات.

وأظهرت الفحوصات التقنية بواسطة الـ “بي سي آر” تسجيل عدد (4375) عينة سالبة من تلك العينات.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل (5) حالات وفاة جديدة منها (3) في طرابلس وحالتين في بني وليد وسبها.

وبهذه الإحصاءات الجديدة؛ فإن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” وصل إلى (92017) بينها (28554) حالة نشطة و(62144) حالة تعافي و(1319) حالة وفاة.