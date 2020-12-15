ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

15 December, 2020

أدى مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري عقيد “محمد الجراي” ،اليوم الثلاثاء ،جولة تفقّد بمرافق الميناء والتفتيش على الأجهزة الأمنية العاملة بداخله.

وقام الجراي وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة داخلية الوفاق ،بمتابعة آلية تفريغ شحنات الوقود من بواخر النقل الراسية داخل مرفئ الميناء وتأمين وحماية صهاريج النقل المتوجهة لمحطات التوزيع داخل العاصمة طرابلس.