فشل التصويت على مقترحي البعثة الأممية لاختيار السلطة التنفيذية

انتهت جلسة تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على مقترحي آلية اختيار السلطة التنفيذية، اليوم الثلاثاء دون التوصل إلى نتيجة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ عن مقاطعة 23 عضوا بالملتقى السياسي لجلسة التصويت على مقترحي البعثة الأممية لاختيار السلطة التنفيذية التي جرت عبر الاتصال المرئي.

وقالت المصادر المطلعة إن أيا من مقترحي البعثة لم يحصل على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 ومقاطعة 23 ووفاة واحد.

وأضافت تلك المصادر أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أكدت خلال الجلسة على أنها ستركز على مسار انتخابات ديسمبر 2021، متوعدة معرقلي الانتخابات بعدم السماح لهم بالنجاح في مسعاهم.

وانتهت في الساعة السادسة مساء أمس الاثنين عملية تصويت الأعضاء على المقترحين اللذين حددتهما وليامز أول من امس الأحد، وأرسلتهما للأعضاء الملتقى للتصويت عليهما، وأكدت أن الخيار الذي سيحصل على ثلثي الأصوات سيتم اعتماده.

وبدأت في الثالثة مساء الأحد عملية التصويت على أحد الخيارين التاليين: 1- ثلثا الأعضاء بالإضافة إلى 50%+1 من كل إقليم، 2- 60% من الأعضاء بالإضافة إلى 50%+1 من كل إقليم.